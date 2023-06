POL-PPRP: Raubüberfall auf 10-Jährigen - Tatverdächtige ermittelt

Ludwigshafen (ots) - Ein 35-Jähriger sollte am 21.06.2023, gegen 01:50 Uhr, in einem Rettungswagen behandelt werden. Zuvor hatte ein Zeuge den Mann, der augenscheinlich alkoholisiert war, gemeldet, weil er in der Wredestraße auf dem Boden lag. Den Sanitätern gegenüber verhielt sich der 35-Jährige zunehmend aggressiv. Schließlich trat er einer 26-jährigen Rettungssanitäterin unvermittelt ins Gesicht, bespuckte und ...

