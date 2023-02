Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Bäckerei im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Eine Bäckerei in der Darmstädter Straße geriet in der Nacht zum Sonntag (12.2.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie gegen 1 Uhr unter Anwendung von Gewalt ins Innere der Filiale. Im Anschluss machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und erbeuteten Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell