POL-DA: Weiterstadt-Schneppenhausen: Beim Erblicken der Polizei auf Rollern geflüchtet

15-Jähriger vorläufig festgenommen

Weiterstadt (ots)

Drei auf Roller fahrende Jugendliche haben am Samstagabend (11.2.) gegen 21.15 Uhr die Aufmerksamkeit von Streifenbeamten "In der Wolfskaute" geweckt. Beim Erblicken des Polizeiautos versuchten die jungen Männer sofort zu flüchten. Dabei ließen sie die Roller an unterschiedlichen Stellen im Bereich eines nahe gelegenen Feldes zurück. Einer der Täter kam nicht weit. Er wurde auf einem angrenzenden Gartengrundstück vorläufig festgenommen. Seinen Begleitern gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Die Beamten brachten den 15-Jährigen zur Wache und stellten die mutmaßlich gestohlenen Roller sicher. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause gebracht. Die Ermittlungen zu den Mittätern und den rechtmäßigen Fahrzeugeigentümern dauern an.

