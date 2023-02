Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: "Blitz for Kids"

Grundschüler verteilen grüne Karten an Autofahrer

Polizei zieht erfreuliche Bilanz

Darmstadt (ots)

33 grüne Karten wurden am vergangenen Donnerstag (9.2.) von Drittklässlern der Herderschule an besonnene Autofahrerinnen und Autofahrer verteilt. Diese erfreuliche Bilanz ist das Ergebnis einer zwischen 10 und 11 Uhr durchgeführten Kontrollstelle vor dem Schulgebäude "Am Kapellberg". Mit der Aktion machten die Schülerinnen und Schüler, zusammen mit zwei Schutzfrauen von der Darmstädter Polizei, auf die Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam, die insbesondere in Geschwindigkeitsverstößen liegen können. Nicht nur im Freizeitbereich, auch auf dem Weg zur Schule und nach Hause werden die Kinder mehr als bisher mit den Gefahren des Straßenverkehrs konfrontiert. In diesem Zusammenhang wurde die Verkehrsaktion "Blitz for Kids" vor der Schule durchgeführt, bei der die Schutzfrauen tatkräftig von den Kindern, ausgestattet mit grünen und gelben Karten, unterstützt wurden. An diesem Tag erhielten ausnahmslos alle Kontrollierten grüne Kärtchen und den Dank der jungen Menschen, dass sich die Fahrerinnen und Fahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten.

