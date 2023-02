Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/Dorndiel: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt/Dorndiel (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Radheimer Straße geriet zwischen Donnerstag- (9.2.) und Sonntagnachmittag (12.2.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die ungebetenen Gäste eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Wohnräume. Auf der Suche nach potentieller Beute durchwühlten sie im Anschluss mehrere Räume und Schränke. Schließlich erbeuteten sie mehrere Schmuckstücke und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf über 1000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell