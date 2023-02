Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe eingeschlagen und Beute gemacht

Kiosk von Kriminellen heimgesucht

Darmstadt (ots)

Ein Kiosk in der Ernst-Ludwig-Straße ist in der Zeit zwischen Sonntagmittag (12.2.) und Montagmorgen (13.2.) in das Visier Krimineller geraten. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt in dem Fall des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Derzeit ist bekannt, dass sich die noch unbekannten Täter über eine Seitenscheibe gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum verschafften und aus diesem unter anderem Zigaretten entwendeten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell