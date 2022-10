Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Pressekonferenz - Einladung für Medienvertretende; Die Social-Media-Werbekampagne des Kompetenzzentrums gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) geht online

Stuttgart (ots)

Gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern bietet das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) Informationen und Beratung gegen religiös und politisch motivierten Extremismus an.

Die Ausstiegsberatung des konex ist ein wichtiger präventiver Baustein in unserer ganzheitlichen Strategie zur Bekämpfung aller extremistischen Erscheinungsformen geworden. Um besonders das Umfeld von Personen, die Anzeichen für eine Radikalisierung zeigen oder bereits radikalisiert sind, zu sensibilisieren, startet das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) eine umfangreiche Werbekampagne um die vielfältigen Angebote des konex darzustellen.

Um das Hilfsangebot des konex in der Öffentlichkeit noch bekannter zu machen, werden künftig Werbe-Clips auf Facebook, Instagram und YouTube online geschaltet. Jeder Clip rückt dabei eine besondere Zielgruppe in den Fokus der Ausstiegsberatung und richtet sich auch insbesondere an Angehörige.

Zum Start der Werbekampagne laden wir Medienschaffende zu unserer Pressekonferenz am Freitag, dem 21. Oktober 2022, um 13:00 Uhr ein. Die Pressekonferenz findet im Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex), Königstraße 19a (4. OG) in 70173 Stuttgart statt.

Da die räumlichen Kapazitäten begrenzt sind, bitten wir, sich bis spätestens 19. Oktober 2022, 16.00 Uhr bei der Pressestelle des LKA BW per E-Mail pressestelle-lka@polizei.bwl.de anzumelden. Bitte geben Sie dabei die Namen aller Teilnehmenden sowie das von Ihnen vertretene Medium an.

Es erwartet Sie folgendes Programm: - Einführung in das Thema und Überblick über die Arbeitsfelder des konex sowie die Aktivitäten zur Prävention von Hasskriminalität durch LKA-Präsident Andreas Stenger - Vorstellung der Werbekampagne und Präsentation der Videoclips - Fragerunde zur Ausstiegsberatung des konex und zur Deradikalisierungsarbeit mit dem Präsident Stenger sowie Expertinnen und Experten des konex.

Weitere Informationen finden Sie unter www.konex-bw.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell