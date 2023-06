Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter dem Einfluss von Rauschgift gefahren

Sondershausen (ots)

Eine 39jährige Frau wurde am vergangenen Freitag in Sondershausen durch Beamte der Polizeiinspektion Sondershausen aus dem Verkehr gezogen, nachdem an einer Kennzeichentafel an dem von ihr geführten Pkw Opel offenbar die Siegelmarke fehlte. Die Frau erklärte dies mit einer vorangegangenen Sachbeschädigung, welche tatsächlich im Vorfeld polizeilich angezeigt wurde. Während der Kontrolle wurde mit der Dame auch ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf die Einnahme diverser Betäubungsmittel. Somit eröffnete sich Tatverdacht wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln. Die Frau wurde ins Krankenhaus verbracht, wo eine Blutentnahme an ihr durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurde Anzeige erstattet.

