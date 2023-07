Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfallverursacher entfernt sich in Sage unerlaubt von der Unfallstelle ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 06.07.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 07.07.2023, 20:00 Uhr, kam es in der Straße Falsbult zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der bislang unbekannte Beteiligte unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr dabei die Straße "Falsbult" aus Richtung der Ahlhorner Fischteiche kommend in Richtung Garreler Straße. In einer Rechtskurve kam das Kfz nach links von der Fahrbahn ab, fuhr 60 bis 70 Meter durch ein Maisfeld, bevor sich der Beteiligte unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ahlhorn unter Tel.: 04435-973850 in Verbindung zu setzen.

