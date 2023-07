Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Getreidefeldes in Wildeshausen, Bauernschaft Hanstedt

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 08.07.2023, kam es gegen 13:00 Uhr zum Brand eines Getreidefeldes in der Bauernschaft Hanstedt. Während laufender Mäharbeiten geriet das betroffene Feld auf einer Fläche von ca. 2500qm in Brand und musste von den alarmierten Feuerwehren aus Goldenstedt und Düngstrup abgelöscht werden. Am den Brand verursachenden Mähdrescher entstand kein Sachschaden.

