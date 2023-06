Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Brände; Fahrzeugkontrolle; Kranausleger abgestürzt

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In ein mehrstöckiges Bürogebäude in der Rommelsbacher Straße in Orschel-Hagen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Über ein eingeworfenes Fenster gelangten in der Zeit von 17.10 Uhr bis 5.30 Uhr ein oder mehrere Täter ins Innere des Gebäudes. Dort wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet oder versucht aufzuhebeln. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 3.000 Euro. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Unter Alkoholeinfluss von Fahrrad gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 49 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Bantlinstraße erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Radler kurz nach 21 Uhr auf dem parallel zur Bantlinstraße verlaufenden Radweg von der Benzstraße kommend in Richtung Tübinger Straße unterwegs. Dabei stürzte er offenbar aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer, der keinen Helm getragen hatte, ins Krankenhaus. Nachdem sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 49-Jährigen ergeben hatten und ein entsprechender Test einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille geliefert hatte, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. (rn)

St. Johann (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen hat eine Autofahrerin am Mittwochmittag den Überschlag mit ihrem Wagen überstanden. Die 39-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit einem VW Golf auf der K 6709 von Bleichstetten in Richtung Upfingen unterwegs, als der Pkw aus noch unbekannter Ursache ins rechte Bankett geriet und einen Leitpfosten touchierte. Anschließend übersteuerte die Frau offenbar und verlor die Kontrolle über den Golf. Dieser kam nach links über die Gegenfahrspur hinweg von der Straße ab, überfuhr mehrere hundert Meter eine Wiese und wurde schließlich an der Kante zu einem Feldweg ausgehebelt. Dadurch überschlug sich das Auto und blieb wieder auf den Rädern stehen. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Golf dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr vor Ort. (mr)

Riederich (RT): Betrunken und ohne Führerschein von Unfallstelle geflüchtet

Einen raschen Fahndungserfolg konnte das Polizeirevier Metzingen nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag verbuchen. Ein 20-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der B312 in Richtung Reutlingen unterwegs. Ein vor ihm befindlicher 44-jähriger Citroenlenker sowie ein davor fahrender 33-jähriger Mercedesfahrer mussten verkehrsbedingt anhalten. Diesen Umstand bemerkte der 20-Jährige zu spät und krachte infolge Unachtsamkeit und nicht ausreichenden Sicherheitsabstands in das Heck des Citroen. Dieser wurde hierdurch auf den Mercedes geschoben. Der entstandene Sachschaden an den drei Pkw wird auf insgesamt circa 2.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Noch während der Notruf abgesetzt wurde, entfernte sich der zunächst unbekannte 44-jährige Fahrer des Citroens unerlaubt von der Unfallstelle, woraufhin er jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen identifiziert werden konnte. Anstatt einer gültigen Fahrerlaubnis konnte der Mann einen Alkoholwert von über 3,4 Promille vorweisen. Im Anschluss musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Metzingen (RT): Brennender Container

Auf dem Gelände eines Wertsthoffhofes in der Ziegeleistraße ist am Mittwochabend ein Container in Brand geraten. Eine Brandmeldeanlage löste gegen 22.40 Uhr einen Alarm aus, nachdem sich darin befindliche Betriebsmittel vermutlich aufgrund der hohen Temperaturen selbstständig entzündeten. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr, welche mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer im Inneren rasch löschen und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Esslingen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag in der Kreuzung Rotenacker-/Wielandstraße ereignet hat. Eine 45-Jährige war kurz vor zehn Uhr mit ihrem VW auf der Rotenackerstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Hirschlandstraße weiterfahren. Dabei missachtete sie laut Zeugenangaben das Rotlicht der Ampel, worauf es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Seat einer 34-Jährigen kam. Beide Autofahrerinnen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Deizisau (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der L1204 ereignet hat. Eine 32-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit ihrem Smart Forfour auf der Landesstraße von Denkendorf kommend in Richtung Deizisau unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 23-Jähriger mit seinem Fiat 500 sowie ein davor fahrender 51 Jahre alter Peugeotfahrer verkehrsbedingt abbremsen mussten und krachte in das Heck des Fiats. Dieser wurde durch die Kollision auf den Peugeot geschoben, wodurch alle Fahrzeuglenker sowie eine 21-jährige Beifahrerin im Fiat nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurden. Die vier Verletzten wurden durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt und konnten entlassen werden. Der Smart sowie der Fiat waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den drei Pkw wird auf insgesamt circa 24.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jp)

Ostfildern (ES): Fahrradfahrer miteinander kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fahrradfahrern hat sich am Mittwochnachmittag in der Breslauer Straße in der Parksiedlung ereignet. Ein 47-jähriger Radfahrer sowie eine 43-jährige Radlenkerin fuhren gegen 17.50 Uhr aufeinander zu und streiften sich jeweils an den Lenkern. Hierdurch kamen beide zu Fall und zogen sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den Fahrrädern kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kinder nicht gesichert

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Lenker ist am Mittwochnachmittag mit zu vielen Personen in seinem Fahrzeug am Flughafen Stuttgart erwischt worden. Gegen 15.40 Uhr wurde ein mit acht Personen beladener Opel auf einem Messeparkplatz angehalten. Auf dem Rücksitz stellten die Beamten drei Frauen fest, die zwei Kinder im Alter von neun Monaten und drei Jahren völlig ungesichert auf dem Schoß hatten. Zudem entdeckten die Polizisten, dass sich ein Jugendlicher zwischen Gepäckstücken im Kofferraum befand. Da sich während der Kontrolle bei dem 40 Jahre alten Fahrer der Verdacht ergab, dass er unter Drogeneinfluss stand, wurde ein freiwilliger Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv, worauf der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Da er keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 525 Euro erhoben und einkassiert. Die 31 Jahre alte Mutter der ungesicherten Kinder muss noch mit einer Anzeige wegen mangelhafter Kindersicherung rechnen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (ms)

Aichtal (ES): Kranausleger abgestürzt

Beim Absturz eines Kranauslegers am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, in der Hauptstraße in Schanbach ist beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 60.000 Euro entstanden. Beim Aufbau des Krans an einer Baustelle rissen mehrere Seile, sodass der Ausleger abstürzte. Dieser krachte auf einen geparkten Transporter, an dem dadurch wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Durch umherfliegende Splitter wurde auch ein ebenfalls geparkter VW in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem riss der Ausleger die Oberleitung mit in die Tiefe. Zwei Gebäude waren danach zeitweise ohne Stromversorgung. Bei einem der Häuser wurde zusätzlich der Dachstrommast umgeknickt und fiel auf den First, der ebenfalls beschädigt wurde. Personen wurden nicht verletzt. (mr)

Kirchheim (ES): Auto überschlagen

Zu hohe Geschwindigkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochvormittag auf der B297 ereignet hat. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem VW Golf die Bundesstraße in Richtung Schlierbach, als er zu schnell in eine Kurve fuhr und von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich in der Folge und kam auf einem Feld zum Stehen. Eine entgegenkommende 17-jährige Fahranfängerin konnte zusammen mit ihrem Fahrlehrer einen Zusammenstoß ihres BMW durch eine Gefahrenbremsung gerade noch verhindern. Der 25-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Golf war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. (jp)

Kirchheim (ES): Brand auf Felder

Ein gemeldeter Flächenbrand hat am Mittwochabend zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf einem Feldweg Richtung A8, in der Verlängerung der Straße Lange Morgen geführt. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 20.45 Uhr zwei unterschiedliche Stellen entlang des Feldweges mit einer Gesamtfläche von circa 30 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehr, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr rasches und professionelles Eingreifen den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Felder verhindern. Verletzt wurde niemand. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften weggeworfene Zigarettenkippen oder Zündelei brandursächlich gewesen sein. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Kirchheim (ES): Fußgänger angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen eine unbekannte Fahrzeuglenkerin, die am Mittwochmittag einen Fußgänger in der Paradiesstraße angefahren haben soll. Wie bei der Polizei nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, überquerte ein elfjähriger Fußgänger gegen 13 Uhr bei Grün die Fußgängerampel in der Paradiesstraße vom Postplatz in Richtung Teck-Center. Sein Fahrrad schob er neben sich her. Beim Überqueren der Fahrbahn soll der Junge von einem aus Richtung der Stuttgarter Straße kommenden, schwarzen Mercedes touchiert worden sein. Er stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des Mercedes hielt offenbar zunächst an und half dem Jungen, zusammen mit mehreren noch unbekannten Helfern, auf die Beine. Anschließend soll sie in Richtung Paradiesstraße davongefahren sein. Die Fahrerin wird als etwa 30 bis 40 Jahre alte, etwa 170 Zentimeter große und schlanke Frau beschrieben. Sie soll schwarze, schulterlange Haare und eine runde Brille getragen haben. Bekleidet war sie mit einem dunkelblauen Oberteil und einer schwarzen Hose. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen, tiefergelegten Mercedes mit einer ukrainischen Flagge auf dem Kennzeichen handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder der Fahrerin geben können und insbesondere auch die Personen, die dem Jungen nach dem Unfall geholfen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rn)

Weilheim/Teck (ES): Durch Sonne geblendet

Wohl aufgrund der Sonnenblendung hat sich am Donnerstagmorgen auf der L 1200 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Gegen 6.40 Uhr wollte ein 49-Jähriger mit einem VW Golf vom Uhlandweg aus nach links auf die vorfahrtsberechtigte L 1200 einbiegen. Eigenen Angaben zufolge übersah er dabei aufgrund der Sonnenblendung den VW Golf eines 41-Jährigen, der von rechts kommend auf der Landesstraße angehalten hatte, um seinerseits in den Uhlandweg abzubiegen. Bei der anschließenden Kollision erlitt der 41-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Mit dem Rettungswagen wurde der ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf ungefähr 8.000 Euro belaufen. (mr)

Tübingen (TÜ): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Gegen 14 Uhr war der Zehnjährige auf seinem Fahrrad auf der Albrecht-Dürer-Straße unterwegs und fuhr auf den Ford eines 81-Jährigen auf, der angehalten hatte, um nach rechts in eine Tiefgarage einzufahren. Der Junge kam anschließend zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Flächenbrand (Zeugenaufruf)

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochnachmittag zu einem Flächenbrand auf dem Spitzberg ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 15.45 Uhr mehrere Stellen entlang der Weinberge mit einer Gesamtfläche von circa 250 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehr, die mit in der Summe 14 Fahrzeugen und 56 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr rasches und professionelles Eingreifen den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Bereich verhindern. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (jp)

Mössingen (TÜ): Beim Abbremsen gestürzt

Eine Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag in Belsen zu Fall gekommen und dabei verletzt worden. Kurz nach 17.30 Uhr befuhr die 52-Jährige den Tulpenweg in Richtung Nelkenstraße und bremste aufgrund eines herannahenden Autos ab. Dabei stürzte sie noch vor der Einmündung alleinbeteiligt zu Boden. Mit dem Rettungswagen kam sie nachfolgend ins Krankenhaus. Am Fahrrad war augenscheinlich geringer Schaden entstanden. (mr)

Starzach (TÜ): Pkw contra Motorradfahrer

Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Kurz nach 17 Uhr bog ein 55 Jahre alter Mann mit einem VW Polo von der Zufahrtsstraße eines Schotterwerks auf die L 392 in Richtung Wachendorf ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von dort heranfahrenden, 55-jährigen Motorradfahrer. Dieser stürzte in der Folge von seiner BMW und wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 8.000 Euro. Die BMW musste abgeschleppt werden. (mr)

Albstadt (ZAK): Kind nach Verkehrsunfall in Klinik gebracht

Ein Kind ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Onstmettingen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte eine 57-jährige Fiat-Lenkerin gegen 15.40 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Hauptstraße stadteinwärts einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen zwölfjährigen Radfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Bürgersteig unterwegs war. Nach der Kollision mit der rechten Fahrzeugfront stürzte der Junge zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Radfahrerin schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 38-Jährige beim Sturz von ihrem Fahrrad in der Wilhelmstraße zugezogen. Die Radlerin war gegen 13.50 Uhr auf der Wilhelmstraße unterwegs und stürzte aus noch unbekannter Ursache auf Höhe eines Lounge-Clubs alleinbeteiligt zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

