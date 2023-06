Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Leichnam aus Echaz geborgen; Telefonbetrug; Jugendliche belästigt; Brände; Exhibitionist; Aggressiver Krankenhauspatient

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Ermittlungsstand die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der K 6726. Gegen 10.45 Uhr bog eine 53 Jahre alte Frau mit einem Zustellerfahrzeug von den Sportanlagen kommend auf die Kreisstraße ein und kollidierte hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten VW up! einer 54-Jährigen, die von Degerschlacht nach Reutlingen unterwegs war. Beim Unfall wurde die VW-Lenkerin verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der Gesamtschaden an den beiden nicht mehr fahrtauglichen Autos wird auf circa 9.000 Euro geschätzt. (mr)

Reutlingen (RT): Mann tot aus Echaz geborgen

Am Dienstagabend ist im Bereich des Parkplatzes eines Discounters in der Emil-Adolff-Straße ein 26-Jähriger tot aus der Echaz geborgen worden. Eine Zeugin hatte gegen 20.10 Uhr über Notruf die Polizei verständigt, worauf die Rettungs- und Einsatzkräfte ausrückten. Der Leichnam wurde in der Folge von Tauchern der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen. Die noch vor Ort eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur noch unklaren Todesursache dauern an. Noch für Mittwoch (28.06.2023) ist eine Obduktion des Leichnams geplant. (mr)

Reutlingen (RT): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Mann aus Reutlingen ist im Laufe des Dienstags von einem Telefonbetrüger um mehrere hundert Euro gebracht worden. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft aus und gaukelte dem Reutlinger einen bevorstehenden Hackerangriff auf dessen Computer vor, der jedoch noch abgewehrt werden könne. Für die Bezahlung des Rechnungsbetrags für die Serviceleistung forderte der Betrüger die Übermittlung von Guthabennummern. Der Reutlinger schenkte dem Kriminellen Glauben, erwarb mehrere Guthabenkarten und gab die jeweiligen Nummern dem selbsternannten Microsoft-Mitarbeiter durch. Später flog der Betrug auf.

Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

Pfullingen/Reutlingen (RT): Jugendliche in Bus belästigt (Zeugenaufruf)

Eine Jugendliche ist am Dienstagvormittag in einem Linienbus von einem Mann belästigt worden. Die 16-Jährige bestieg gegen 9.16 Uhr am Pfullinger Lindenplatz einen Bus der Linie 2, um zur Eduard-Spranger-Schule nach Reutlingen zu fahren. Bereits beim Warten an der Haltestelle war der bislang unbekannte Mann so dicht an der Jugendlichen vorbeigelaufen, dass es zu einem Körperkontakt kam. Im Bus setzte sich die Schülerin in die letzte Reihe. Der Mann folgte ihr und nahm ebenfalls auf der letzten Bank Platz. Dort rückte der Unbekannte an die 16-Jährige heran, berührte sie mehrmals und griff der Jugendlichen in den Schritt, als diese aufstand, um vorzeitig gegen 9.24 Uhr am Südbahnhof auszusteigen. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und hat dunkle, glatte etwa vier cm lange Haare sowie dunkle Augen. Außerdem hat er einen dunklen, etwa ein cm langen Vollbart. Der Unbekannte trug ein schwarzes, langärmeliges Shirt mit weißen Streifen der Marke Adidas sowie eine lange Bluejeans. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/9918-0 erbeten. Insbesondere wird ein noch nicht bekannter Mann als Zeuge gesucht, der später zugestiegen war und vorübergehend ebenfalls in der letzten Reihe Platz genommen hatte. (ms)

Riederich (RT): Schadensträchtiger Unfall

Ein geplatzter Reifen könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagvormittag auf der B312 ereignet hat. Ein 48-Jähriger befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Ford die Bundesstraße in Richtung Reutlingen und kam vermutlich aufgrund des Reifenplatzers zunächst in den Grünstreifen. In der Folge geriet er mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke, wo er nach circa 40 Meter zum Stillstand kam. Das Fahrzeug war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde unter Zuhilfenahme eines Krans geborgen. Der entstandene Sachschaden wird in der Summe auf circa 60.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (jp)

Reutlingen (RT): Fahrzeugbrand

In der Silvanerstraße hat am Dienstagnachmittag ein Oldtimer gebrannt. Gegen 17.10 Uhr fing der VW T2 wohl aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum Feuer. Die Feuerwehr konnte den kleinen Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Pkw kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Bad Urach (RT): Beträchtlichen Schaden verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagvormittag ein Unbekannter einen beträchtlichen Sachschaden verursacht hat. Gegen 10.45 Uhr beschädigte ein vermutlich weißer Kleinwagen mit RT-Zulassung auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Gebrüder-Gross-Straße einen geparkten Mercedes AMG und verursachte an diesem hierdurch einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Zwei Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am späten Dienstagnachmittag auf dem Fuß- und Radweg auf der Sirnauer Brücke frontal zusammengestoßen. Ein 13 Jahre alter Junge war mit seinem Rad kurz nach 17.30 Uhr vom Finkenweg herkommend in Richtung Nympheaweg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er mit einem entgegenkommenden, 49 Jahre alten Radler zusammen. Im Anschluss stürzten beide zu Boden. Sie zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden mussten. (ms)

Ostfildern (ES): Auf Toilette gezündelt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Dienstagmittag zum Brand auf einer Toilette in der Riegelhof-Turnhalle in der Nellinger Adlerstraße ausrücken. Etwa gegen 12.20 Uhr zündelten bislang unbekannte Täter auf der Männertoilette das Klopapier in einer Kabine an. Hierdurch geriet der Papierhalter in Brand und durch die Hitzeentwicklung wurde die Toilettenkabine bis zur Decke erheblich beschädigt. Durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte das Feuer rasch gelöscht und ein Übergreifen verhindert werden. Ein Lehrer hatte das Feuer zuvor entdeckt und vergeblich versucht, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu ersticken. Er musste im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht werden. Eine Schülerin, die ebenfalls den Rauch eingeatmet hatte, begab sich im Anschluss mit ihren Eltern zu einem Arzt. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Gasgeruch in Wohnhaus

Vermeintlicher Gasgeruch in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße hat in der Nacht zum Mittwoch zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Kurz vor Mitternacht wählte eine Anwohnerin den Notruf, nachdem sie Gasgeruch aus dem Bereich des Kellers festgestellt hatte. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an. Auch zwei Mitarbeiter eines Energieversorgers kamen vor Ort. Durchgeführte Messungen ergaben keine Hinweise auf ausgetretenes Gas. Möglicherweise könnte ein Defekt an einem Gas-Boiler die Ursache gewesen sein. Die Bewohner des Gebäudes, das vorsorglich geräumt worden war, konnten kurz nach ein Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Zuge des Einsatzes musste die Bahnhofstraße teileweise gesperrt werden. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag, gegen 10.50 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte ein Zeuge einen in der Wilhelmstraße stehenden Mercedes gemeldet, aus dem bereits Rauch drang. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand, der wohl aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen war, rasch gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Mit geparkten Fahrzeugen und Stromkasten kollidiert

Auf einem Parkplatz in der Straße Schleieräcker hat sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Kurz vor zwölf Uhr wollte dort eine 69-jährige VW-Lenkerin einparken und verwechselte dabei offenbar das Gas- mit dem Bremspedal. Dadurch fuhr der Wagen über den Parkplatz hinaus und streifte einen abgestellten Dacia. Anschließend stieß der VW gegen einen Stromverteilerkasten und blieb auf einem Abhang stehen. Aufgrund der Neigung des Untergrunds kippte der VW um und beschädigte hierbei noch einen geparkten Skoda. Die 69-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht, die sie jedoch unverletzt wieder verlassen konnte. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro entstanden sein. Aufgrund des komplett beschädigten Stromverteilerkastens war auch die Feuerwehr vor Ort. (mr)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Lastwagenfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B27 leichte Verletzungen zugezogen. Ein 46 Jahre alter Skodafahrer war gegen sechs Uhr vom Bläsiberg in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden und geradeaus fahrenden 56-jährigen Lastwagenfahrers. Der 56-Jährige zog sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst wurde glücklicherweise nicht benötigt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 15.000 Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Pkw in Brand geraten

Zu einem Pkw-Brand mussten am Dienstagmittag, kurz vor 13.30 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf die L 1208 zwischen Bebenhausen und der B 464 ausrücken. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war der Ford eines 64-Jährigen während der Fahrt in Brand geraten. Dem Mann gelang es noch auf einen Parkplatz zu fahren, wo das Fahrzeug nahezu vollständig ausbrannte. Es musste im Anschluss abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften ausgerückt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Rottenburg-Wurmlingen (TÜ): Flächenbrand beim Steinbruch

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Dienstagnachmittag zu einem kleineren Flächenbrand beim Wurmlinger Steinbruch in der Unterjesinger Straße gekommen. Kurz vor 17 Uhr war eine etwa 8 x 6 m große Wiesenfläche unterhalb von Bäumen in Brand geraten. Dank dem raschen Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Brand gelegt worden war, werden sachdienliche Hinweise unter Telefon 07472/9801-0 erbeten. (ms)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist am Hirschauer Baggersee

Ein Exhibitionist ist am Dienstagabend am Hirschauer Baggersee unterwegs gewesen. Der unbekleidete Unbekannte hielt sich gegen 18.10 Uhr außerhalb des FKK-Bereichs auf und starrte in diesen hinein. Hierbei onanierte der Mann. Zwei Frauen verständigten daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort hatte sich der immer noch nackte Täter entfernt. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Mann ist zirka 40 bis 50 Jahre alt und etwas über 180 cm groß. Er hat eine dünne Figur mit einem leichten Bauchansatz sowie lange Beine und dunkle, kurze Haare. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Auto beim Einfahren übersehen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Reutlinger Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 23-Jährige bog mit ihrem VW Polo kurz nach 20 Uhr vom Parkplatz eines Schnellrestaurants aus nach links in die Reutlinger Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat Punto eines 75-Jährigen, der die linke Spur der Reutlinger Straße ortsauswärts befuhr. Die Polo-Lenkerin und eine 17 Jahre alte Mitfahrerin im Punto wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Hechingen (ZAK): Jugendlicher Fußgänger bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag erlitten. Der 16-Jährige betrat gegen 12.10 Uhr die Fahrbahn der Ermelesstraße zwischen am Straßenrand geparkten Fahrzeuge hindurch. Beim Überqueren der Straße wurde der Jugendliche von einem von rechts kommenden und verkehrsbedingt langsam fahrenden BMW eines 35-Jährigen erfasst. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an dem Auto wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Straßberg (ZAK): Unfall auf der B 463

Zwei Personen sind bei einem heftigen Verkehrsunfall am Montagabend auf der B 463 verletzt worden. Eine 27-Jährige war gegen 21 Uhr mit einem Fiat Punto auf der Bundesstraße in Richtung Straßberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf Höhe der Kläranlage Ebingen auf die Gegenfahrspur. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat Leon eines 33 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass beide Wagen von der Fahrbahn abkamen. Der Fiat wurde rückwärts eine Böschung hinunter geschleudert. Der Seat blieb auf einer angrenzenden Wiese stehen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in eine Klinik. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf 35.000 Euro belaufen. (ms)

Balingen (ZAK): Klinikpersonal geschlagen und Polizeibeamte beleidigt

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 64-Jähriger entgegen, der am Dienstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der alkoholisierte Mann gegen 21.30 Uhr in einer Klinik in der Tübinger Straße derart renitent und aggressiv, dass die Polizei verständigt wurde. Dabei soll er eine Krankenschwester bedroht und einen Pfleger geschlagen haben. Der 64-Jährige war zuvor in das Krankenhaus eingeliefert worden. Bereits zu diesem Zeitpunkt soll er einen anderen Klinikmitarbeiter geschlagen haben. Auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten beruhigte sich der Mann nicht. Vielmehr beleidigte und bedrohte er auch die Einsatzkräfte, weshalb er in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in einer Zelle verbringen musste. (mr)

