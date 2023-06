Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand; Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung; Raub

Reutlingen (ots)

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Montagnachmittag gegen einen 24-Jährigen. Dieser war den derzeitigen Ermittlungen zufolge kurz vor 15.30 Uhr in der Straße Unter den Linden mit einer Bekannten in einen Streit geraten, worauf ein Passant einschritt. In der Folge soll der 24-Jährige den Mann geschlagen und dadurch verletzt haben. Da der aggressive 24-Jährige auch nach dem Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung erneut auf den Passanten zugehen wollte und hierbei einen Polizeibeamten stieß, musste er zu Boden gebracht und geschlossen werden. Gegen die Maßnahme leistete der Mann außerdem Widerstand. Ein Beamter sowie der 24-Jährige selbst wurden augenscheinlich leicht verletzt. Der Beschuldigte musste in Gewahrsam genommen werden und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Reutlingen (RT): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin ist es am Montagmittag in Rommelsbach gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 18-jähriger Radler gegen 13.10 Uhr auf der abschüssigen Württemberger Straße unterwegs, als von rechts kommend eine 54 Jahre alte Fußgängerin die Straße überqueren wollte. Die Frau hatte sich zuvor nach dem aus ihrer Sicht rechtsseitigen Verkehr vergewissert und hatte den von links kommenden Radler vermutlich übersehen. Beim anschließenden Zusammenstoß etwa mittig der Fahrbahn erlitt die 54-Jährige, die zu Boden stürzte, nach aktuellem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Radfahrer zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Er konnte seinen Weg selbstständig fortsetzen. (mr)

Sonnenbühl (RT): Rauchentwicklung beim Kochen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in die Bolbergstraße nach Willmandingen ausgerückt. Dort war in einem Wohnhaus beim Kochen eine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die alarmierte Feuerwehr konnte die brennende Pfanne rasch löschen. Außer Rauchgasniederschlag an der Küchendecke entstand augenscheinlich kein Schaden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Reutlingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der L383 ereignet hat. Eine 22-jährige Motorradfahrerin war gegen 4.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 35-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck ihres VW Golf. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die augenscheinlich leicht verletzte 22-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Motorrad war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nach Auffahrunfall abgeschleppt

Zwei Autos mussten am Montagnachmittag nach einem Auffahrunfall in Echterdingen abgeschleppt werden. Gegen 15.50 Uhr krachte eine 19-Jährige mit ihrem Mitsubishi auf der Leinfelder Straße kurz vor dem Kreisverkehr mit der Stangenstraße im stockenden Verkehr ins Heck eines Mercedes. Dessen 42 Jahre alte Fahrerin erlitt hierbei augenscheinlich leichte Verletzungen. Da sich bei ihr im Zuge der Unfallaufnahme gesundheitliche Probleme ergaben, musste sie vom nachgeforderten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf etwa 11.500 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag im Bereich der Anschlussstelle B 28 / L 370 ereignet. Kurz vor 17.30 Uhr wechselte ein 23 Jahre alter VW Golf-Lenker vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur und fuhr dabei auf den verkehrsbedingt abbremsenden Toyota einer 39-Jährigen auf. Der Toyota wurde dadurch noch ins Heck eines Audi geschoben, der von einem Mann im Alter von 28 Jahren gelenkt wurde. Der Audi-Lenker erlitt hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei auf insgesamt circa 20.000 Euro. (mr)

Mössingen (TÜ): Kind von Pkw erfasst

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Der Zwölfjährige wollte den ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge gegen 14.50 Uhr die Breitestraße überqueren und wurde dabei vom Ford einer 39-Jährigen erfasst. Der Junge wurde entlang der Fahrerseite vom Pkw abgewiesen und stürzte zu Boden. Vom Rettungsdienst musste das Kind anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer beim Sturz von seinem Fahrrad am Montagmorgen erlitten. Der 21-Jährige befuhr gegen 8.20 Uhr die Mörikestraße abwärts. Ersten Ermittlungen nach kam er an einer Bodenwelle zu Fall und fiel auf den Asphalt. Hierbei zog sich der junge Mann mehrere Verletzungen zu. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Radler wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Drei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der B 28 leicht verletzt worden. Ein 55-Jähriger war kurz vor acht Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der L 372 bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende, 40 Jahre alte VW-Lenkerin ihren Sharan abbremsen musste. Durch die anschließende Kollision zogen sich der Unfallverursacher sowie die VW-Lenkerin und ein 43-jähriger Beifahrer in ihrem Fahrzeug leichte Verletzungen zu. Diese wurden durch einen zufällig vorbeikommenden Rettungsdienst am Unfallort versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Rucksack geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Eisenbahnstraße ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 44-Jähriger kurz vor 23 Uhr in der Eisenbahnstraße im Bereich der Bahnunterführung auf Höhe des dortigen Entsorgungsbetriebes unterwegs, wo er von einer etwa 25 Jahre alten, ihm flüchtig bekannten Frau angesprochen wurde. Wenig später kamen zwei Männer hinzu, von denen einer ihn mit einem Messer, der andere ihn mit einer Pistole bedroht und ihm seinen schwarzen Rucksack der Marke Eastpak entrissen haben sollen. Das Trio flüchtete vermutlich über die Schaffhausenstraße in Richtung Innenstadt. Sofort nach der Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Frau soll etwa 160 cm groß, zirka 22 bis 25 Jahre alt sein und schwarze, schulterlange Haare gehabt haben. Bekleidet war sie mit einem Jeansrock und einem T-Shirt. Einer der Männer wird als etwa 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt und etwas korpulent beschrieben. Er soll schwarz oder dunkel bekleidet gewesen sein. Der zweite Mann soll etwa 25 Jahre alt, zirka 180 cm groß und auffällig dünn oder schlaksig gewesen sein. Dieser war mit einer schwarzen Hose, und einem T-Shirt bekleidet. Zudem soll er eine Basecap getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (cw)

Geislingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf etwa 9.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L415 entstanden ist. Eine 44-Jährige war gegen 19.10 Uhr mit ihrer Mercedes C-Klasse auf der Landesstraße unterwegs, wobei sie aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken krachte. Die Fahrerin und ihr 19 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

