POL-RT: Einbrüche in Wohnhaus und Baustellen; Arbeitsunfall; Mit Pfefferspray gesprüht; Auf Schulgelände randaliert; Küchenbrand; Verkehrsunfälle

-Mittelstadt (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Lodenbergstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, zehn Uhr, und Montag, neun Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, das er in der Folge durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er aber nichts Stehlenswertes gefunden haben und ohne Beute wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen-Neuhausen (RT): Arbeitsunfall

Schwer verletzt wurde ein 62-Jähriger bei einem Arbeitsunfall, der sich am Montagvormittag auf einer Baustelle in der Klosterstraße ereignet hat. Der Arbeiter war gegen 9.30 Uhr in den Gefahrenbereich eines Baggers geraten und wurde dort an einem Bein von der Schaufel erfasst und eingeklemmt. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts kamen vor Ort. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Pliezhausen (RT): Mit Pfefferspray gesprüht (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagvormittag auf dem Marktplatz ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei. Derzeitigen Kenntnissen zufolge kam es gegen 9.20 Uhr an der Bushaltestelle Marktplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen des Linienbusses und vier oder fünf angeblich maskierten Personen die den Bus angegriffen haben sollen. Dabei soll auch mit Pfefferspray gesprüht worden sein, woraufhin der Busfahrer die Türen wieder schloss, weiterfuhr und kurz darauf eine Polizeistreife ansprach. Die Angreifer waren zwischenzeitlich geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief bislang erfolglos. Die Fahrgäste, die dem linken Spektrum zuzurechnen sein könnten, wollten weder zu den Hintergründen noch zum Ablauf der Auseinandersetzung Angaben machen. Verletzt wurde niemand, auch Sachschäden wurden keine gemeldet. Da der Vorfall im Zusammenhang mit einem allerdings bereits im Vorfeld abgesagten Infostand der AfD und entsprechenden Aufrufen zu Protesten in der linken Szene stehen könnten, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (cw)

Bad Urach (RT): Auf Schulgelände randaliert (Zeugenaufruf)

Sachschäden in einer noch nicht überschaubaren Höhe haben Unbekannte am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Wilhelmschule angerichtet. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr drangen die Täter auf das Gelände der Schule ein und zerstörten die gesamte Gartenanlage hinter dem dortigen Werkpavillon. Dabei rissen sie Bepflanzungen heraus und warfen diese teilweise samt den Blumenkübeln in die angrenzende Erms. Zudem wurde der Komposter eingeschlagen, unzählige Tontöpfe zerschlagen und mehrere Vogelhäuser zerstört oder von den Bäumen geschlagen. Außerdem entfachten sie direkt unter dem Vordach des Werkpavillons ein Feuer und konsumierten dort diverse Getränke. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07125/94687-0 sachdienliche Hinweise entgegen. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Topf mit Öl in Brand geraten

Erheblich verletzt wurde eine 49-Jährige bei einem Küchenbrand am Montagmittag, gegen 13.45 Uhr, in der Dorfstraße. Durch den Alarm eines Rauchmelders und starken Rauch aus der Küche des Nachbarhauses aufmerksam geworden, wollte die Frau nach ihrer bereits lebensälteren Nachbarin sehen. In der verrauchten Wohnung entdeckte sie den Topf mit brennendem Öl, der von der Nachbarin wohl auf dem Herd vergessen worden war. Beim Versuch, den brennenden Öltopf aus dem Haus zu schaffen, erlitt sie erhebliche Brandverletzungen woraufhin sie den Notruf wählte. Sie wurde nachfolgend nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten in Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen auf die gesamte Küche und das Wohnhaus vermeiden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Hausbewohnerin war unverletzt geblieben, das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. (cw)

Grabenstetten (RT): Nach Auffahrunfall abgeschleppt

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntagnachmittag zwischen Hülben und Grabenstetten ereignet. Gegen 17.40 Uhr war eine 32-Jährige mit einem VW Touran auf der Kreisstraße in Richtung Grabenstetten unterwegs. Dabei fuhr sie auf einen Suzuki Vitara eines 84-Jährigen auf, der abgebremst und geblinkt hatte, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Nach dem Unfall wurde die 32-Jährige vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine zeitweise Vollsperrung der Kreisstraße erforderlich. (mr)

Hayingen (RT): Auto unbefugt in Gebrauch genommen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag mit einem zuvor unbefugt in Gebrauch genommenen Auto einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 1.30 Uhr wurde der Polizei ein verunfalltes Fahrzeug im Straßengraben am Ortseingang von Aichelau mitgeteilt. Vor Ort trafen die Beamten keine Personen mehr an. Wie sich in der Folge ermitteln ließ, stammte der nicht zugelassene rote VW Golf vom Gelände eines Luftsportvereins in Hayingen. Von dort aus wurde der Wagen offensichtlich über die L 249 und die K 6749 nach Aichelau gelenkt, wo er mehrere Leitpfosten überfuhr und schließlich im Straßengraben mit einer Betonentwässerung kollidierte. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von einigen hundert Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zum noch unbekannten Fahrer aufgenommen. (mr)

Wernau (ES): Beim Bremsen gestürzt

Ein Motorrollerfahrer ist am späten Sonntagabend bei einem Bremsmanöver zu Fall gekommen. Kurz vor Mitternacht war der 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad auf der Lange Straße unterwegs und wollte anschließend nach rechts in die vorfahrtsberechtigte Kirchheimer Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar zunächst einen von links kommenden Streifenwagen. Als der Jugendliche den Dienstwagen bemerkte und abbremste, stürzte er zu Boden. Der Streifenwagen konnte von den Polizeibeamten noch vor einer Kollision gestoppt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Am Kleinkraftrad war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Kind übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein achtjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Parkstraße / Faißtstraße ereignet hat. Eine 39-Jährige war kurz vor acht Uhr mit ihrem VW Golf auf der Parkstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung zur Faißtstraße übersah sie den von rechts auf einem Kinderfahrrad heranfahrenden Jungen. Bei der nachfolgenden Kollision wurde das Kind leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Stromkabel und Maschinen von Baustellen gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf Kupferkabel und Arbeitsmaschinen haben es Unbekannte abgesehen, die über das vergangene Wochenende in gleich zwei Baustellen in der Max-Lang-Straße und in der Kohlhammer Straße eingebrochen sind. Zwischen Freitagmittag, 12.30 Uhr und Montagmorgen, 7.40 Uhr verschafften sich die Diebe zunächst gewaltsam Zugang zu einer Baustelle in der Max-Lang-Straße. Dort ließen sie mehrere Meter Kupferkabel mitgehen. Was an den Stromkabeln bereits verbaut war, wurde einfach abgeschnitten oder heruntergerissen. Im gleichen Zeitraum machten sie sich auch auf einer unweit entfernten Baustelle in der Kohlhammer Straße zu schaffen. Auch dort drangen sie gewaltsam ein, brachen Türen auf und ließen neben Stromkabel auch diverse Arbeitsmaschinen mitgehen. Das Diebesgut dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/90377-0 um Hinweise. (cw)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag im Stadtteil Ebingen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 27 Jahre alter Renaultfahrer befuhr gegen 11.30 Uhr die Straße Im Weiherwuhr in Richtung Lerchenstraße. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden und geradeaus fahrenden 30-jährigen Skoda-Lenkerin. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei sich die Frau leichte Verletzungen zuzog. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung vor Ort wurde sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 12.000 Euro geschätzt. (jp)

