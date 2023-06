Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Firma; Brände; Tankstelle überfallen;

Reutlingen (ots)

Pkw contra Fahrrad

Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Steinachstraße nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 58 Jahre alter Mercedesfahrer fuhr gegen 15.30 Uhr von der Dieselstraße kommend auf ein Tankstellengelände. Hierbei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden 55-jährigen Rennradfahrer, welcher trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung die Kollision mit dem Auto nicht mehr verhindern konnte. Durch den anschließenden Sturz zog sich der 55-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. (jp)

Münsingen (RT): Gestürzter Motorradfahrer

Ein leichtverletzter Motorradfahrer sowie Sachschaden in vierstelliger Höhe sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagmittag auf der L230 ereignet hat. Der 24-jährige Fahrer einer Yamaha befuhr gegen 12.30 Uhr die Landstraße von Münsingen in Richtung Böttingen. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er daraufhin vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In Folge des anschließenden Sturzes verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Motorrad, das erst nach circa 50 Metern zum Stillstand kam, war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf insgesamt circa 3.000 Euro geschätzt. (jp)

Bad Urach (RT): Einbruch in Geschäft

In ein Geschäft in der Burgstraße ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Unbekannte Täter gelangten vermutlich gegen 1.30 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstür ins Innere des Gebäudes, öffneten sämtliche Büros mit brachialer Gewalt und durchwühlten Schränke und Schreibtische nach Stehlenswertem. Nachdem die Täter einen Tresor entwendeten, versuchten sie noch vergeblich in das Warenlager des Geschäftes zu gelangen. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Bad Urach ermittelt. (jp)

Dettingen/Erms (RT): Brand in Flüchtlingsunterkunft

Ein Brand in einem Abstellraum hat am Sonntagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Schubertstraße für Aufregung gesorgt. Dort war kurz nach 21 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Stuhlkissen in Brand geraten und hatte den Rauchmelder ausgelöst. Das Stuhlkissen konnte von einem Mitarbeiter mittels eines Feuerlöschers noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten anrückte, gelöscht werden. Ein nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (cw)

Frickenhausen (ES): Tankstelle überfallen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 170 bis 175 Zentimeter großen, braun gebrannten und leicht muskulösen Mann, der am Sonntagnachmittag eine Tankstelle in Linsenhofen überfallen hat, fahndet die Kriminalpolizei Esslingen. Der Unbekannte hatte gegen 14.40 Uhr die Tankstelle betreten, den Mittarbeiter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Anschließend flüchtete zu Fuß in Richtung Frickenhausen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise zu dem Räuber, der mit einer langen, dunklen Hose, weißen Schuhen, einem grauen Kapuzenpullover bekleidet und mit einer grauen Sturmhaube maskiert gewesen war. (jp)

Esslingen (ES): Vorrang missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend in der Barbarossastraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger wollte gegen 22.15 Uhr vom Parkplatz der Sporthalle des Schelztorgymnasiums in die Barbarossastraße einfahren. Dazu hielt er zunächst an, übersah beim Anfahren aber den 57 Jahre alten Radler, der mit seinem Pedelec auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Sulzgries unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim (ES): Mit Pedelec gestürzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf einem Fahrradweg parallel zur B297 erlitten. Die 71-Jährige fuhr gegen elf Uhr von Schlierbach kommend über die Einmündung Alte Schlierbacher Straße, verlor vermutlich in Folge eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Rad und kam daraufhin alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Pedelec entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Tübingen (TÜ): Segwayfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagnachmittag auf der Straße Am Goldersbach im Stadtteil Bebenhausen ereignet hat. Eine 61-Jährige befuhr gegen 16.10 Uhr mit einem Segway die Straße in Richtung der Straße Am Mühlrain und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Hechingen (ZAK): Von der Sonne geblendet

Eine Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße ereignet hat. Eine 51-Jährige war gegen 20.20 Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Von der tiefstehenden Sonne geblendet, übersah sie, dass ein vorausfahrender 30-Jähriger mit seinem Seat Leon verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Wagen ins Heck des Leon. Dabei wurde die Unfallverursacherin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Autos, an denen ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden war, mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Bisingen (ZAK): Frontal in den Gegenverkehr

Zwei nach derzeitigem Stand Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehr als 32.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 19-Jährige am Sonntagnachmittag auf der Onstmettinger Straße verursacht hat. Die Fahranfängerin war gegen 15.30 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Onstmettinger Straße im Ortsteil Thanheim aus Richtung Stich kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam sie reaktionslos immer weiter nach links und krachte dort frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Kia Ceed eines 59-Jährigen. Bei der Kollision wurde der Mercedes nach rechts abgewiesen und prallte die dortigen Leitplanken, an denen er zum Stehen kam. Beide Fahrer wurden nachfolgend vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz war, ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (cw)

Grosselfingen (ZAK): Brand einer Arbeitsmaschine

Zum Brand einer Arbeitsmaschine sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag zu einem Betrieb in der Gewerbestraße ausgerückt. Gegen 15.35 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem auf dem Gelände ein Holzhäcksel-Anhänger in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Anhänger bereits in Vollbrand, konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden, wobei die Lösch- und Aufräumarbeiten etwa zwei Stunden andauerten. Der Sachschaden an dem Anhänger, der am 5. Juni (wir haben berichtet) bereits schon einmal in Brand geraten war, wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Ein Feuerwehrmann erlitt aufgrund der Hitze und der Anstrengungen Kreislaufprobleme und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeuggen und 45 Feuerwehrleuten im Einsatz, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und neun Einsatzkräften. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf einen technischen Defekt in Verbindung mit den hohen Temperaturen als Brandursache hinweisen, nach. (cw)

