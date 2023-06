Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände/Flächenbrände, Widerstände, Auseinandersetzung, Renitente Ladendiebin

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Renitente Ladendiebin

Wegen versuchten räuberischen Diebstahls und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine 39-jährige Frau, die im Verdacht steht, am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Emil-Adolff-Straße versucht zu haben, Waren zu entwenden. Einer aufmerksamen Kassiererin fiel gegen 15 Uhr auf, dass die Frau an der Kasse mehrere Waren nicht auf das Band gelegt hatte, weshalb sie hierauf angesprochen wurde. Daraufhin beleidigte die 39-Jährige die Angestellten und versuchte mit dem mutmaßlichen Diebesgut zu flüchten. Durch mehrere Mitarbeiterinnen konnte die alkoholisierte Tatverdächtige daran gehindert werden, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten kam. Hierbei erlitt eine Angestellte leichte Verletzungen. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung die Frau vor Ort antreffen konnte, wurde sie nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Esslingen (ES): Küchenbrand (Zeugenaufruf)

Der Brand einer Küche in einer Wohnung im Gayernweg hat am Samstagnachmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Stadtteil Mettingen geführt. Um 16.20 Uhr verständigte die Wohnungseigentümerin über Notruf die Einsatzkräfte über einen ausgelösten Rauchmelder sowie starke Rauchentwicklung ausgehend von der Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand in der unbewohnten Wohnung löschen. Verletzt wurden durch Feuer und Rauch zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden, an der nun unbewohnbaren Wohnung, beträgt ca. 10.000 Euro. Eine Zeugin konnte beobachten, wie zwischen 13.00 und 14.00 Uhr eine unbekannte Person im Bereich des betroffenen Küchenfensters zugegen war. Die Person entnahm ein Paket oder einen Karton aus der Küche und fuhr anschließend mit einem dunklen Pkw davon. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu dem Brand, insbesondere zu der unbekannten Person und dem dunklen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Esslingen (ES): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Ein Verkehrsunfall unter der Einwirkung von Alkohol hat sich am Samstagnachmittag in der Schulstraße in Esslingen-Berkheim ereignet. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 55-jähriger Renault-Fahrer auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes seitlich auf. Aufgrund des Aufpralls rollte der Mercedes auf einen abgestellten Toyota. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 55-Jährigen mit über zwei Promille eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.

Esslingen (ES): Müll in Brand geraten

Ein bei einem Entsorgungsunternehmen im Freien gelagerter Müllberg ist in der Nacht zum Sonntag aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Kurz vor 23 Uhr stieg Rauch aus dem Gelände im Entennest auf, woraufhin die Feuerwehr mit zwölf Fahrzeugen und über 50 Einsatzkräften ausrückte und mit Unterstützung von zwei Baggern, die den Berg auseinanderzogen, das Feuer ablöschte. Es geriet lediglich der Müll selbst in Brand, sodass kein Sachschaden zu verzeichnen war.

Kirchheim/Teck (ES): Fußgänger übersehen

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Samstagmorgen erlitten, nachdem dieser von einem Pkw angefahren worden ist. Ein 39-jähriger Pkw-Lenker fuhr gegen 09.15 Uhr mit seinem Fiat auf einem Parkplatz des Krankenhaus Kirchheim eine kurze Strecke rückwärts und übersah hierbei den hinter dem Pkw vorbeigehenden 73-Jährigen. Der 39-Jährige bemerkte zunächst den Unfall nicht, wurde aber von anwesenden Passanten darauf aufmerksam gemacht. Der Fußgänger wurde aufgrund der schweren Verletzungen nach dem Unfall direkt im Krankenhaus Kirchheim stationär aufgenommen. Am Pkw des 39-Jährigen entstand kein Sachschaden.

Notzingen (ES): Nach Bedrohung Widerstand geleistet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 36 Jahre alter Mann entgegen, der am Samstagmittag in der Talstraße zunächst einen Fußgänger bedroht und bei der anschließenden Festnahme Widerstand geleistet hat. Gegen 12.15 Uhr teilte ein 17-Jähriger über Notruf mit, dass er von dem sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann verfolgt wurde. Der Mann rannte ihm hinterher und versuchte zudem mit einer Weinflasche nach ihm zu schlagen, weshalb sich der 17-Jährige mit einem Stock hiergegen zur Wehr zu setzen versuchte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der 36-Jährige mit einer entwendeten Tasche des Geschädigten und konnte wenig später im Bereich eines nahegelegenen Supermarktes durch zwei Streifenwagenbesatzungen angetroffen werden. Bei der folgenden Kontrolle verhielt sich der Mann unkooperativ und versuchte zu Fuß zu flüchten, weshalb er unter Anwendung von unmittelbarem Zwang vorläufig festgenommen wurde. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Der Mann wurde anschließend in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

Wendlingen (ES): Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Albstraße ist es am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.45 Uhr, gekommen. Den aktuellen Ermittlungen zufolge wurde ein 34-Jähriger von einem 18-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen, nachdem der 34-Jährige aus einem dortigen Lokal kam. Der 18-Jährige wollte sich im Anschluss zusammen mit drei Bekannten mit einem Pkw von der Örtlichkeit entfernen, konnte aber in unmittelbarer Nähe von der Polizei angetroffen werden. Der Geschädigte erlitt durch die Tat leichte Verletzungen, welche zunächst durch den anwesenden Rettungsdienst und im Anschluss im Krankenhaus weiterbehandelt wurden.

Kohlberg (ES): Wiese in Brand geraten

Das Verbrennen von Ästen ist auf einer Wiese zwischen Kohlberg und Neuffen am Samstagnachmittag gegen 14.25 Uhr außer Kontrolle geraten. Aufgrund der Trockenheit breiteten sich die Flammen schnell aus. Die hinzugerufene Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort kam, löschte die ca. 500 Quadratmeter Flächenbrand ab. Der für das Feuer verantwortliche 78-Jährige erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

Tübingen (TÜ): Flächenbrand

Zwischen Tübingen-Unterjesingen und Schloß Roseck sind am Samstagvormittag gegen 11 Uhr knapp 500 Quadratmeter Grünfläche in Brand geraten. Ein Feuer, bei dem altes Holz verbrannt wurde, breitete sich aufgrund der Trockenheit zügig und unkontrolliert auf die angrenzenden Flächen aus. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und ca. 20 Einsatzkräften für die Löscharbeiten vor Ort.

Rottenburg (TÜ): Taxifahrer geprellt und körperlich angegangen (Zeugenaufruf)

An der Zufahrt zum Kornbergblick in Rottenburg-Dettingen ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen Taxifahrer und drei Fahrgästen gekommen. Nach vorangegangener Taxifahrt, die am Kreisverkehr Tübinger Straße in Rottenburg begann, stiegen die drei Fahrgäste aus dem Taxi des 53-Jährigen aus und verweigerten die Zahlung des fälligen Betrags. Als der Geschädigte den fälligen Betrag einforderte, wurde er durch die drei Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen und verletzt. Anschließend flüchteten die drei Personen in Richtung Kornbergblick. Sie wurden wie folgt beschrieben: Alle Personen männlich, ca. 1.90 m groß, mit kräftiger/muskulöser Statur. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07472/9801-0 entgegen.

Rottenburg (TÜ): Wiese und Weinberg in Brand geraten

Nachdem am Samstagnachmittag ein Reisigfeuer am Stadtrand von Rottenburg außer Kontrolle geraten ist, sind je ca. 200 Quadratmeter Wiese und Weinberg in Brand geraten. Gegen 14.40 Uhr verständigte die 49-jährige Verantwortliche selbst die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften schnell vor Ort kam und den Brand unter Kontrolle brachte. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Bodelshausen (TÜ): Unfallflucht unter Drogeneinwirkung

In der Nacht zum Samstag ist es in Bodelshausen in der Zeppelinstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht sowie zur anschließenden Feststellung des Verursachers gekommen. Am Samstagmorgen gegen 09.15 Uhr teilte ein Zeuge Beschädigungen an seinem Gartenzaun mit, welche von einem Unfall aus der Nacht stammten. Von der Unfallörtlichkeit ausgehend konnten Spuren bis zu einem beschädigten Renault Twingo in Sickingen nachverfolgt werden. An der dortigen Adresse konnte der mutmaßliche 23-jährige Unfallverursacher festgestellt werden. Zudem ergaben sich bei ihm Hinweise auf eine Alkohol- sowie Drogenbeeinflussung. Daher wurde beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten weitere Erkenntnisse gewonnen werden, weshalb die Wohnung des 23-Jährigen auf richterliche Anordnung durchsucht wurde. Hierbei konnten ein niedriger fünfstelliger Geldbetrag, mehrere Mobiltelefone, sowie Betäubungsmittelutensilien festgestellt werden. Der 23-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen und wurde, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss, auf freien Fuß gesetzt.

Balingen (ZAK): Betrunken Widerstand geleistet

Für einen polizeibekannten 64-jährigen Mann ist die Nacht zum Sonntag in der Gewahrsamseinrichtung geendet. Gegen 01.45 Uhr meldeten Angestellte einer Gaststätte in der Badstraße den Mann, der sich trotz Hausverbot in dem Lokal aufhielt. Als die hinzugerufenen zwei Streifenwagenbesatzungen den deutlich alkoholisierten Mann aufforderten die Gaststätte zu verlassen, drohte der 64-Jährige den Beamten Schläge an. Im weiteren Verlauf setzten die Beamten Pfefferspray gegen den Störer ein und konnten ihn daraufhin festnehmen. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell