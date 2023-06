Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikte, Unfälle, Brand, Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Unfall zwischen E-Bike und Rennrad

Am Freitagabend ist es in Metzingen zum Zusammenstoß zweier Radfahrer gekommen. Gegen 22.20 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem E-Bike den Fuß-/Radweg von Neuhausen kommend, welcher in die Hauffstraße mündet. Kurz bevor der Radweg endet, kam ihm ein 56-jähriger Rennradfahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegen und es kam zum Zusammenstoß, woraufhin beide Unfallbeteiligten stürzten. Der Rennradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im näheren Bereich der Unfallstelle angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten beim 56-Jährigen Verletzungen festgestellt werden. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp unter zwei Promille. Zur Versorgung seiner Verletzungen kam er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe zur genauen Bestimmung seines Blutalkoholgehalts entnommen wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der E-Bike-Fahrer wurde nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Neuhausen (ES): Rolex geraubt

Ein 70-Jähriger ist am Freitag um 15.50 Uhr von einer unbekannten weiblichen Person in seinem Garten in der Kesslerstraße angesprochen worden. Diese griff hierbei unverhofft nach seiner linken Hand und streifte in der Folge die Rolex des 70-Jährigen gewaltsam von seinem Arm. Die Unbekannte flüchtete in Richtung Kesslerstraße und stieg in einen mit laufenden Motor warteten PKW ein, welcher sich im Anschluss fluchtartig von der Örtlichkeit entfernte. Bei dem PKW handelte es sich um einen silbernen Opel mit Neusser Kennzeichen. Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, 170cm, stabile Gestalt, lange dunkle wellige Haare, hellgrünes Kleid. Sie sprach in gebrochenem Deutsch. Der 70-jährige Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Der Wert des Raubguts ist derzeit noch unbekannt. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Altbach (ES): Kollision zwischen PKW und Fahrrad

Am Freitag um 17.33 Uhr hat ein 25-jähriger BMW Fahrer den Friedrich-Krupp-Weg befahren. An der Einmündung zur Esslinger Straße missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen Fahrradfahrerin, welche den Radweg der Esslinger Straße befuhr. Es kam zur Kollision zwischen beiden, wobei die Radfahrerin zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Die Fahrradfahrerin begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf 1.700 Euro.

Ostfildern (ES): Betrunken mit Pedelec gegen einen Poller gefahren

Von der Niemöllerstraße herkommend hat ein 66-jähriger Pedelecfahrer die Straße In den Holzwiesen am Freitag um 23.46 Uhr befahren. Über den dortigen Gehweg fuhr er in absteigender Fahrrichtung weiter. Er übersah hierbei einen Poller, kollidierte mit diesem und kam zu Fall. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Pedelecfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2,5 Promille. Der Pedelecfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klink verbracht. Über den Schaden am Pedelec kann aktuell noch keine Aussage gemacht werden.

Esslingen (ES): Auffahrunfall zwischen Kraftrad und PKW

Am Freitag gegen 18.45 Uhr hat eine 35-jährige Fahrerin eines Kraftrades der Marke Suzuki die Zollbergstraße befahren. Als sie an einer roten Lichtzeichenanlage abbremsen musste, fuhr der hinter ihr fahrende 61-jährige Ford Fahrer auf sie auf. Die Suzuki Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, wiesen einen Gesamtschaden in Höhe von 5.500 Euro auf und wurden abgeschleppt.

Nürtingen (ES): Pedelecfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein 30-jähriger Pedelecfahrer hat am Samstag um 04.26 Uhr den Gehweg der Landesstraße 1205 von Wolfschlugen in Fahrtrichtung Nürtingen-Oberensingen befahren. Kurz nach Nürtingen-Hardt ist er aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt gestürzt. Er verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Dem Pedelecfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, da im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch bei ihm festgestellt wurde. Der Schaden am Pedelec beläuft sich auf insgesamt 300 Euro.

Esslingen (ES): Exhibitionist

Am Freitag um 13.40 Uhr ist in der Straße Unterer Metzgerbach ein bislang unbekannter Mann als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Im Bereich eines Obstladens holte er sein Geschlechtsteil aus der Hose und manipulierte daran herum. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, mit hellbraunen Haaren, bekleidet mit einem blauen T-Shirt, einer langen beigen Hose, schwarzen Flip-Flops und einem blauen Rucksack. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach der Person verlief negativ.

Tübingen (TÜ): Mit dem Pedelec zu Fall gekommen und schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ist es in der Steinbößstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Pedelec in Richtung der Lustnauer Ortsmitte. Zeitgleich spielte ein 41-Jähriger mit seinem Sohn Basketball. Der Ball rollte auf die Straße vor das Pedelec und die 56-Jährige kam zu Fall. Sie wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Raub (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend ist es in der Karlstraße zu einem Raub gekommen. Ein 32-Jähriger hielt sich um 21.48 Uhr zwischen dem Jugendhaus und dem Döner-Restaurant auf. Dort wurde er von mehreren bislang unbekannten Personen festgehalten und geschlagen. Einer der Täter schlug ihm mit einem Stein auf den Hinterkopf. Anschließend wurde ihm seine Umhängetasche entrissen. Im weiteren Verlauf flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, kurze schwarze Haare, arabisches Aussehen, Tätowierungen am Oberkörper. Der 32-Jährige trug leichte Verletzungen davon. In der Tasche befanden sich neben Bargeld diverse Karten und Kopfhörer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-8660 zu melden.

Starzach-Wachendorf (TÜ): Außen Sauna in Brand geraten

Am Freitagabend ist es im Eschenweg zum Brand einer Außen Sauna gekommen. Gegen 21.55 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Brandstelle aus. Vor Ort konnte eine brennende Sauna durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht und somit ein Übergreifen auf das dazugehörige Wohngebäude verhindert werden. Die Mieter des Wohngebäudes versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand selbst zu löschen. Sie wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Wohnung wurde durch die starke Rauchentwicklung für die Nacht unbewohnbar, sodass die Mieter in einer Notunterkunft untergebracht werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Straßberg (ZAK): Durch Unfall mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet (Zeugenaufruf)

Der 25-jährige Fahrer eines Mitsubishi hat am Freitag um 21.20 Uhr die B463 von Straßberg in Richtung Albstadt befahren. Nach der Einmündung Eselmühle befuhr er am Beginn einer leichten Linkskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn, übersteuerte im Anschluss sein Fahrzeug und driftete daraufhin über die gesamte Fahrbahn. Im weiteren Verlauf kam er dann nach links von der Fahrbahn ab, prallte an eine ansteigende Böschung, und kam letztendlich auf einem angrenzenden Radweg auf dem Dach liegend zur Unfallendlage. Der Fahrer des Mitsubishi wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Da bei ihm eine Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschien einbehalten. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B463 für circa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren Straßberg und Albstadt waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Entgegenkommende Fahrzeugführer, welche durch den Mitsubishi gefährdet wurden und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07071/9728510 zu melden.

Bisingen (ZAK): Vorfahrtsverletzung

Am Freitag um 15.30 Uhr hat ein 76-Jähriger mit seinem Audi A1 die Steigstraße in Fahrtrichtung Dorfstraße befahren. In diese wollte er nach rechts abbiegen, übersah aber hierbei den aus seiner Sicht von links kommenden, auf der bevorrechtigen Dorfstraße fahrenden, PKW General Motors Pontiac Firebird, welcher von einem 36-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei eine 36-jährige Mitfahrerin im Pontiac Firebird leicht verletzt wurde und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht wurde. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4.500 Euro.

