POL-RT: Tödlicher Badeunfall (Schömberg/Zollern-Alb-Kreis)

Tödlicher Badeunfall (Schömberg/Zollern-Alb-Kreis)

Schömberg (ZAK): Tödlicher Badeunfall

Am Schömberger Stausee hat sich am Samstagabend ein tragischer Badeunfall ereignet, bei dem ein 61 Jahre alter Schwimmer nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden konnte. Gegen 18 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, als Zeugen beobachteten, wie der Mann außerhalb des ausgewiesenen Badebereichs, in etwa zehn Metern Entfernung zum Ufer beim Schwimmen plötzlich unterging. Während sich ein 25-jähriger Zeuge sofort ins Wasser begab und versuchte nach dem Mann zu tauchen, eilten zahlreiche Einsatzkräfte von DLRG, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei an den Einsatzort und begannen umgehend mit der Suche nach der Person. Aus der Luft unterstützte ein Polizeihubschrauber zeitweise die Suchmaßnahmen. Um 19 Uhr konnten Taucher der Feuerwehr den Ertrunkenen in etwa vier Metern Tiefe feststellen und bergen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach derzeitigem Sachstand von einem Unglücksfall aus.

