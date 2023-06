Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Streitigkeiten, Einbruch

Kind auf Zebrastreifen angefahren

Leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend beim Leonhardsplatz erlitten. Ein 84-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Pkw vom Leonhardsplatz kommend nach rechts in die Burgstraße abgebogen. Hierbei erfasste der Senior mit seinem Wagen einen Elfjährigen, der von der Seestraße herkommend den Fußgängerüberweg mit seinem Tretroller überquerte. Der Junge wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Reutlingen (RT): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der detaillierte Ablauf einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag im Listpark. Dort war es gegen 16.35 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einer 39 Jahre alten Frau und vier weiteren Damen gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen wohl unter anderem Pfirsiche und eine Flasche geworfen wurden. Alle Beteiligten wurden in Folge der Auseinandersetzung leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 39-Jährige nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die vier Kontrahentinnen konnten nach einer ambulanten Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Reichenbach (ES): Unfall auf der B 10

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen hat sich am Dienstagmittag auf der B 10, etwa 200 Meter vor der Kreisgrenze ereignet. Ein 33-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit einem Sprinter auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache blieb er an einem mit einer Panne auf dem Standstreifen stehenden 40 Tonner hängen. Durch den Aufprall kippte der Sprinter auf die Fahrerseite und rutschte etwa 100 Meter auf dem Asphalt weiter. Der 33-Jährige zog sich bei dem Unfall ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ein auf der B 10 gelandeter Rettungshubschrauber wurde zum Transport nicht eingesetzt. Der Schaden an den beiden Lastwagen beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 40.000 Euro. Während der Versorgung des Verletzten sowie der Unfallaufnahme und der Bergung des verunglückten Sprinters musste die B 10 bis kurz vor 15 Uhr in Richtung Göppingen voll gesperrt werden. (ms)

Burladingen (ZAK): Einbruch in Geschäft

In ein Geschäft in der Straße Häuslerwasen im Ortsteil Salmendingen ist im Zeitraum zwischen Mittwoch vergangener Woche und dem heutigen Dienstag gleich zwei Mal eingebrochen worden. Unbekannte Täter entwendeten zunächst eine größere Menge an Kupferkabel, welche im Freien gelagert war. Daraufhin wurden weitere Kupferkabel in den Kellerbereich der Firma verbracht und schließlich auch dort vermutlich durch die selben Diebe zu einem späteren Zeitpunkt geklaut. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Burladingen ermittelt. (jp)

