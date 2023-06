POL-RT: Nachtrag zum Leichenfund in Reutlingen am 27.06.2023

Reutlingen (ots) - Nürtingen (ES): Raubdelikt im Roßdorf (Zeugenaufruf) In einem Geschäft am Dürerplatz im Roßdorf ist es am Mittwochnachmittag zu einem Raubdelikt gekommen. Gegen 14.55 Uhr steckte ein Unbekannter mehrere Packungen Zigaretten in eine Tüte und wurde deshalb von der Verkäuferin angesprochen. Daraufhin zog der Mann ein Messer und flüchtete mit den Tabakwaren sowie ihm von der Verkäuferin ausgehändigten Geldscheinen in noch unbekannter Höhe in ...

