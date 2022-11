Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Groß Strömkendorf: Innenminister Pegel dankt Polizei und Staatsanwaltschaft für schnelle Aufklärung der Brandstiftung

Nach der Bekanntgabe von Polizei und Staatsanwaltschaft, dass sie den mutmaßlichen Brandstifter von Groß Strömkendorf ermittelt und heute festgenommen haben, bedankt sich Innenminister Christian Pegel für ihre gute und schnelle Arbeit:

"Ich bin - und damit stehe ich sicher nicht allein - erleichtert, dass knapp einen Monat nach dem Brand der mutmaßliche Täter ermittelt und in Untersuchungshaft ist. Ich bedanke mich bei allen, die zu diesem zügigen Ermittlungserfolg beigetragen haben", sagte der Minister heute in Schwerin und fügte hinzu:

"Ich hoffe, damit ist den vielfältigen Spekulationen, wie es zu dem Feuer in der Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge in dem kleinen Ort im Landkreis Nordwestmecklenburg kam, ein Ende gesetzt." Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat mit Unterstützung der Polizei einen 32 Jahre alten Feuerwehrmann aus dem Landkreis als Tatverdächtigen ermittelt und heute festgenommen. Dieser wird auch verdächtigt, zuvor weitere Brände in der Region gelegt zu haben (siehe Pressemitteilung der (Staatsanwaltschaft Schwerin) dazu von heute).

