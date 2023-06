Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Raubdelikt im Roßdorf (Zeugenaufruf)

In einem Geschäft am Dürerplatz im Roßdorf ist es am Mittwochnachmittag zu einem Raubdelikt gekommen. Gegen 14.55 Uhr steckte ein Unbekannter mehrere Packungen Zigaretten in eine Tüte und wurde deshalb von der Verkäuferin angesprochen. Daraufhin zog der Mann ein Messer und flüchtete mit den Tabakwaren sowie ihm von der Verkäuferin ausgehändigten Geldscheinen in noch unbekannter Höhe in Richtung Grünewaldstraße. Eine sofort nach dem Notruf eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte nicht zur Festnahme des Täters. Dieser ist hellhäutig, von schlanker Statur und circa 20 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen Hose, einer grauen Sweat-Jacke mit Kapuze, die er aufgezogen hatte, und weißen Schuhen bekleidet. Außerdem trug er eine Sonnenbrille und als Maskierung ein schwarzes Tuch. Die Angestellte blieb nach bisherigem Kenntnisstand körperlich unverletzt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Sickingen. Ein 44-Jähriger befuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Porsche den Parkplatz eines Discounters in Richtung der Nierlochstraße. Dabei kam er bei der Kurvenfahrt mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum im Grünstreifen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro. Der Porsche, an dem die Frontairbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell