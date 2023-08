Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (390/2023) Unfall in der Baustelle - Audi prallt auf A 7 gegen Sperranhänger, Fahrer leicht verletzt, Ursache unklar, mehrere Kilometer Stau in Richtung Hannover

Göttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen den AS Hann. Münden-Lutterberg und -Hedemünden in Richtung Hannover Dienstag, 15. August 2023, gegen 09.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Baustellenbereich auf der A 7 zwischen den AS Hann. Münden-Lutterberg und -Hedemünden (Landkreis Göttingen) in Richtung Hannover ist am Dienstagmorgen (15.08.23) gegen 09.00 Uhr ein Autofahrer aus Baden-Württemberg vermutlich ungebremst auf einen auf dem Hauptfahrstreifen stehenden Sperranhänger aufgefahren. Der Audi des Mannes aus dem Landkreis Heilbronn verkeilte sich bei dem Aufprall teilweise unter der mobilen Anlage. Dabei wurde der 64-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus nach Hann. Münden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar. Auch ein Krankheitsfall wird nicht ausgeschlossen. Im Zuge der Maßnahmen an der Unfallstelle bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Gegen 11.10 Uhr hatte sich dieser wieder aufgelöst. An dem Audi und auch dem Sperranhänger entstand erheblicher Schaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 165.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell