LPI-NDH: Auseinandersetzung in Imbiss

Bleicherode (ots) - Am Freitagvormittag fanden erste Ermittlungen am Brandort durch Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen statt. Ein vorläufiges Ergebnis zur Brandursache liegt nicht vor. Am Montag werden vor Ort weitere Ermittlungen angestellt. Bei den heutigen Untersuchungen war festzustellen, dass keine Gefahrstoffe durch das Feuer in die Umwelt freigesetzt worden sind. Da in der Werkstatt Schweißgeräte lagerten, ...

