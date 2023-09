LPI-NDH: ERGÄNZUNG: Großbrand in Bleicherode

Bleicherode (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 19.00 Uhr zu dem Vollbrand eines Gebäudes in der Nordhäuser Straße. Bei dem in Brand geratenem historischen Bauwerk handelt es sich um eine Werkstatt- und Lagerhalle auf dem Gelände eines Bergbaubetriebs. Unter dem Einsatz eines Großaufgebotes der umliegenden Feuerwehren konnte das Feuer in den späten Nachtstunden abgelöscht werden. Während der Löscharbeiten kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Anwohner wurden ...

mehr