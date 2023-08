Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Kraftstoffdiebe in Tiefgarage festgenommen

Mainz - Altstadt (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnten am Montagabend gegen 20 Uhr zwei mutmaßliche Diebe in einer Tiefgarage in der Münsterstraße festgenommen werden.

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er zwei verdächtige Personen mit ihrem Auto in der Tiefgarage gesehen hätte. Durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 konnten eben diese Personen dort angetroffen und kontrolliert werden. Es handelte sich hierbei um einen 37-jährigen Mainzer und einen wohnsitzlosen 53-Jährigen.

Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeuges stellte sich heraus, dass es mit Einbruchswerkzeug und Kraftstoffkanistern bestückt war.

Zudem konnten in der Tiefgarage mehrere Fahrzeuge mit aufgebrochenen Tankdeckeln festgestellt werden, unter denen sich teilweise auch frische Kraftstoffpfützen befanden.

Bei der Personalienüberprüfung konnte zudem festgestellt werden, dass gegen den 53-Jährigen ein Haftbefehl bestand.

Die beiden Männer haben nun mit Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder gar selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell