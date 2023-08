Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim - Brand in der Elsa-Brandström-Straße - queerfeindliches Motiv?

Mainz (ots)

Am Mittwoch (09.08.2023) brannte es gegen 23:45 Uhr vor einer Wohnung in der Elsa-Brandström-Straße. Die Feuerwehr Mainz konnte die brennenden Gegenstände und Möbel neben einer Wohnungseingangstür schnell löschen, so dass kein Gebäudeschaden entstand.

Der 53-jährige Bewohner erlitt leichte Verletzungen durch die Rauchgase und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen zur Brandentstehung haben zwischenzeitlich Hinweise erbracht, dass der Tat möglicherweise ein queerfeindliches Motiv zugrunde liegt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu dem möglichen Motiv dauern an.

Die Ansprechstelle der Polizei Rheinland-Pfalz für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell