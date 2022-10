Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Fahrradeigentümer gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Melle (ots)

Die Ermittler der Polizei Melle bitten um Hinweise auf den Eigentümer des abgebildeten Fahrrads. Es handelt sich dabei um ein blau/schwarzes Mountainbike, der Marke "Leader Fox", Modell "Eager". Das Fahrrad wurde am 05.09.2022 von einem 13-Jährigen an der Grundschule Westerhausen entwendet. Die gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen meldeten sich bei der Polizei, nachdem dieser nach der Schule mit dem gestohlenen Fahrrad nachhause kam. Der 13-Jährige räumte seine Tat ein. Hinweise bitte an die Polizei Melle unter 05422/92260.

