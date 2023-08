Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim; Jugendliche von Pferd geworfen - Autofahrer flüchtet

Mainz - Hechtsheim (ots)

Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, ritt am 9. August gegen 11:30 Uhr eine 16-jährige Mainzerin mit ihrem Pferd auf einem Feldweg parallel der A60 von Hechtsheim in Richtung Marienborn.

Von hinten habe sich der Reiterin ein hupender, weißer Kleinlieferwagen (ähnlich einem VW Caddy) mit hoher Geschwindigkeit genähert und sie sehr knapp rechts überholt. Dadurch sei das Pferd durchgegangen und habe die Reiterin abgeworfen. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Die Mainzerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Das Pferd fand selbstständig zurück zum Stall und blieb unverletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. das Fahrzeug beschreiben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell