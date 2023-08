Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Schwer verletzt nach Sturz

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.8.2023, 3.00 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der Straße Zum Wieniger Bach in Hoetmar. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec einen Waldweg und kam beim Einfahren in die Wohnsiedlung von dem Weg ab. Die Warendorferin fuhr in eine Hecke, stürzte und verletze sich schwer. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde der 45-Jährigen auch eine Blutprobe abgenommen, da sie alkoholisiert war.

