POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Pkw mehrfach im Straßengraben überschlagen

Warendorf (ots) - Am 11.08.2023, zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Gelände eines Busunternehmens an der Beckumer Straße in Oelde-Stromberg ein. Der oder die Täter hebelten in Abwesenheit der Bewohner eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Haus. Anschließend entkamen der oder die Täter mitsamt ihrer Tatbeute unerkannt. ...

