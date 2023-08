Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am 11.08.2023, um 16:40 Uhr, wurden eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Milte und ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Warendorf bei einem Verkehrsunfall in Warendorf leicht verletzt. Die 20-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Milter Straße in Richtung Milte, der 39-Jährige befuhr die Milter Straße in entgegengesetzte Richtung. An der Kreuzung Milter Straße / Gallitzinstraße / Andreasstraße beabsichtigte die 20-Jährige von der Milter Straße nach links in die Andreasstraße abzubiegen. Zeitgleich passierte der Warendorfer den Kreuzungsbereich, um dem Verlauf der Milter Straße weiter zu folgen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie wurden durch Berge- und Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden jeweils in einem Rettungswagen behandelt und konnten vor Ort wieder entlassen werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell