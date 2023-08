POL-HS: Werkzeuge aus Lastkraftwagen gestohlen

Köln (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (8. August) haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Wegberg zu sprengen. Anwohner hatten nach einer Detonation gegen 1.30 Uhr die dunkel gekleideten Verdächtigen mit einem schwarzen BMW vom Tatort am Rathausplatz in Richtung der Straße "Grenzlandring" mit hoher Geschwindigkeit flüchten sehen. Nach ...

