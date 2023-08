Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Vermeintliches Schussgeräusch führt in der Nacht zur Sperrung des Bahnhofplatzes

Mainz (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen zwei Uhr, meldet eine fünfköpfige Gruppe, welche auf dem Bahnhofplatz steht, dass soeben ein Schussgeräusch zu hören gewesen und eine Glasflasche zersprungen sei. Einsatzkräfte der Polizei Mainz und der Bundespolizei sperrten daraufhin den Bahnhofplatz und suchten diesen ohne Ergebnis ab. Es konnte kein Projektil oder sonstige Hinweise auf einen Schuss festgestellt werden, auch gingen keine weiteren Meldungen dazu ein. Da die Personengruppe zuvor für eine Ruhestörung verantwortlich war und dies von einem Anwohner gemeldet wurde, suchten Einsatzkräfte diesen auf und befragten ihn. Ein Verdacht gegen diesen ergab sich nicht. Weitere Hinweise auf ein Schussgeräusch haben sich nicht ergeben. Die Sperrung des Bahnhofplatzes dauerte ca. zwei Stunden an. Reisende konnten in dieser Zeit das Bahnhofsgebäude über Nebeneingänge nutzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell