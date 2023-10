Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Aggressiver Ladendieb auf Flucht gestellt und festgenommen.

Am Samstagmittag (14.10.2023) bemerkte ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes in der Langen Straße gegen 13.10 Uhr einen Ladendieb, wie dieser augenscheinlich Diebesgut in seiner Tasche und seinem Rucksack verstaut hatte. Der 56-Jährige sprach den Dieb an, worauf dieser ihn schubste und anschrie, er solle ihn in Ruhe lassen. Anschließend lief der Mann weg. Dabei wurde er jedoch von einem Kunden des Geschäftes festgehalten, der die Situation im Vorfeld beobachtete. Der Ladendieb schlug um sich und bedrohte die Umstehenden mit einer Spritze, die er aus seiner Tasche holte, um flüchten zu können. Er machte sich mit seinem Fahrrad in Richtung Rosental aus dem Staub. Aufgrund einer vorbildlichen Zeugenbeschreibung und guten Hinweisen von Passanten gelang es kurz darauf einem Streifenwagen-Team den flüchtigen Mann in der direkten Umgebung zu stellen. Es handelte sich um einen bereits polizeibekannten 43-Jährigen aus Schieder-Schwalenberg, der vorläufig wegen räuberischem Diebstahl festgenommen wurde. Am Sonntag (15.10.2023) wurde der 43-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen laufen.

