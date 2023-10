Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Hoher Sachschaden verursacht

Lippe (ots)

Am Samstag, 14.10. gegen 14:45 Uhr befährt ein 87-Jähriger aus Neuenkirchen mit seinem Ford-C-Max die B 239 in Richtung Lage. Als ein vor ihm fahrender Mitsubishi in Höhe einer Tankstelle verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit drosseln muss, erkennt er dies zu spät und fährt mit voller Wucht auf. Durch den Aufprall wird die 70-jährige Bad Salzuflerin im vorausfahrenden Fahrzeug leicht verletzt. Zur Behandlung wird sie mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Herford transportiert. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Der Ford bleibt jedoch fahrbereit, der Mitsubishi muss abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell