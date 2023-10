BPOLI S: Unbekannter Täter bespuckt Reisenden am Bahnhof Plochingen

Bad Cannstatt (ots) - Bad Cannstatt; In der Nacht zum Feiertag (02.10.2023/03.10.2023) kam es am Bahnhof Bad Cannstatt zu einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige. Bisherigen Informationen zufolge, soll ein bisher unbekannter Täter gegen 23:45 Uhr eine 19-jährige Frau am Treppenaufgang zu Bahnsteig 8 unsittlich berührt haben. Hier griff er ihr offenbar zunächst unter ihren Rock und anschließend an ihre Brust. ...

mehr