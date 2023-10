Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Bahnsteig

Bad Cannstatt (ots)

Stuttgart-Bad Cannstatt: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag (03.10.2023) am Bad Cannstatter Bahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll ein 18 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger gegen 00:40 Uhr (03.10.2023) zunächst eine 34-jährige Frau belästigt und schließlich auch mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen haben. Der Grund für diesen verbalen und körperlichen Angriff ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Direkt nach der körperlichen Attacke auf die Geschädigte wurde der 18-Jährige selbst durch einen 20-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen durch einen Schlag in das Gesicht verletzt, woraufhin sich offenbar eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern entwickelte. Ein eingreifender Reisender, welcher die Situation wohl schlichten wollte, soll ebenfalls von dem aggressiven 18-Jährigen angegangen und geschlagen worden sein. Alarmierte Einsatzkräfte trennten die Beteiligten daraufhin und versorgten die Verletzungen der Männer.Der 18-jährige Beschuldigte wurde im Anschluss aufgrund seiner Aggressivität in Gewahrsam genommen. In dem Sachverhalt ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung.

