BPOLI S: 37-Jähriger attackiert 33 Jahre alten Reisenden

Stuttgart (ots) - In der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 07:00 Uhr kam es am gestrigen Sonntagmorgen (01.10.2023) zu einem Taschendiebstahl am Stuttgarter Hauptbahnhof, der Schaden liegt hierbei im fünfstelligen Bereich. Eine 51 Jahre alte Reisende befand sich am gestrigen Sonntag zunächst am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes und kaufte sich dort wohl gegen 06:15 Uhr eine Fahrkarte am Ticketautomaten. Hierbei entnahm sie ...

