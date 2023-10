Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende am Hauptbahnhof bestohlen

Stuttgart (ots)

In der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 07:00 Uhr kam es am gestrigen Sonntagmorgen (01.10.2023) zu einem Taschendiebstahl am Stuttgarter Hauptbahnhof, der Schaden liegt hierbei im fünfstelligen Bereich. Eine 51 Jahre alte Reisende befand sich am gestrigen Sonntag zunächst am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes und kaufte sich dort wohl gegen 06:15 Uhr eine Fahrkarte am Ticketautomaten. Hierbei entnahm sie offenbar ihre Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche und vergaß jedoch diese wieder zu schließen. Beim Einstieg in ihren Zug gegen 07:00 Uhr bemerkte die Geschädigte dann wohl, dass ihr mehrere Gegenstände, wie Elektroartikel und Schmuck, mit einem fünfstelligen Wert aus der Tasche entwendet worden waren. Die 51-Jährige sprach daraufhin eine am Hauptbahnhof befindliche Streife der Bundespolizei an, welche nun wegen des Verdachts des Diebstahls in dem vorliegenden Fall ermittelt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Gegenstände wie Koffer oder Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen und Taschen stets geschlossen zu halten. Zudem sollten Bargeld, EC- und Kreditkarten immer am Körper verteilt getragen werden.

