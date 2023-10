Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Überfüllter Zug führt zu Auseinandersetzung

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Gegen 00:30 Uhr (01.10.2023) befanden sich fünf junge Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren im Türbereich eines überfüllten Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof. Nachdem eine weitere Gruppe, bestehend aus 3 Männern im Alter zwischen 23 und 27 Jahren und einer 23-jährigen Frau, den Zug in Richtung Karlsruhe offenbar ebenfalls betreten wollte, kam es wohl zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den neun deutschen Staatsangehörigen. Hierbei soll die fünfköpfige Gruppe den anderen Personen den Zutritt in die Regionalbahn verweigert haben. Die zunächst verbale Stetigkeit entwickelt sich wohl schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher alle Beteiligten verletzt wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte trennten die beiden rivalisierenden Gruppen, wobei der 27-Jährige einen 25 Jahre alten Bundespolizisten attackierte und daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Zwei der Beschuldigten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht, die restlichen Personen konnten ihren Heimweg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Die Bundespolizei ermittelt in dem vorliegenden Fall nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

