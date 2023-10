Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigte gesucht: 31-Jähriger filmt Reisende

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 31-Jähriger fertigte am Samstagabend (30.09.2023) Videoaufnahmen von mehrere Reisenden in einer S-Bahn am Bad Cannstatter Bahnhof an und verfolgte diese anschließend durch den Zug. Bisherigen Informationen zufolge soll sich der 31 Jahre alte deutsche Staatsangehörige gegen 21:10 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofes befunden und von dort Videoaufnahmen von mehreren in einer S-Bahn befindlichen Frauen angefertigt haben. Dabei filmte der Mann offenbar auch mehrfach den Körper der Geschädigten und vor allem deren Brustbereich. Die Geschädigten versuchten während der Tat wohl auch ihre Körper und Gesichter mit den Hände zu verdecken und liefen anschließend offenbar durch die Bahn, um sich von dem 31-Jährigen zu entfernen. Der Mann soll den Frauen hierbei jedoch parallel am Bahnsteig gefolgt sein und weitere Aufnahmen von diesen gefertigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Beschuldigten kurze Zeit später noch vor Ort antreffen und ermitteln nun gegen ihn wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Die vier geschädigten Frauen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

