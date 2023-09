Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 22-Jähriger belästigt Jugendliche

Kirchheim (Teck) (ots)

Zu einer sexuellen Belsätigung durch einen 22 Jahren alten Mann zum Nachteil einer 15-Jährigen ist es am vergangenen Mittwochabend (27.09.2023) in einer S-Bahn in Richtung Kirchheim (Teck) gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll sich die 15-Jährige gegen 21:15 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 befunden haben und dort zunächst von dem algerischen Staatsangehörigen angesprochen worden sein. Nach einem kurzen Gespräch begann der Mann offenbar die Jugendliche gegen ihren Willen unsittlich zu berühren und folgte ihr wohl auch nach dem Ausstieg am Bahnhof Kirchheim (Teck). Hierbei soll er mehrfach den Arm um sie gelegt und versucht haben auch ihren Brustbereich zu berühren. Als die Geschädigte schließlich Passanten in Kirchheim ansprach, flüchtete der Täter offenbar, konnte jedoch wenig später von einer alarmierten Streife der Landespolizei im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

