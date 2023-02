Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Falscher Pfleger bedrängt Rentner in dessen Wohnung

Sternberg (ots)

In Sternberg hat ein unbekannter Mann am Montagnachmittag einen 81-jährigen Rentner in dessen Wohnung bedrängt. Der Unbekannte soll in der Wohnung des Rentners unbefugt mehrere Schranktüren in verschiedenen Räumen geöffnet haben. Vermutlich war der Tatverdächtige auf der Suche nach Wertgegenständen. Zudem soll der Unbekannte dem Rentner zwei überteuerte Uhren für jeweils 1.000 Euro zum Kauf angeboten haben. Der 81-Jährige, der sich nach eigenen Angaben in einer hilflosen Situation befand, lehnte dies ab. Um den Unbekannten zum Verlassen seiner Wohnung zu bewegen, bot der 81-Jährige in seiner Not dem Tatverdächtigen 100 Euro Bargeld an. Der Tatverdächtige, der ca. 180 Zentimeter groß und kräftig und ca. 40 Jahre alt gewesen sein soll, nahm das Geld an und verschwand aus der Wohnung. Der Rentner betonte später, dass er den Mann nicht kenne. Dieser habe ihn vor dem beschriebenen Vorfall in der Wohnung auf der Straße angesprochen und sich als sein ehemaliger Pfleger ausgegeben. Nach einem Wortwechsel schlich er sich dann mit in die Wohnung des Rentners, um dort angeblich Telefonnummern und Kontaktdaten auszutauschen. Die Polizei, die am Mittwoch über diesen Vorfall informiert wurde, nahm eine Anzeige wegen Nötigung und versuchten Betruges auf. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unbekannte mit dieser Überrumpelungsmasche weiterhin unterwegs ist. Die Polizei rät in derartigen Situationen dringend dazu, Fremden den Zugang zur eigenen Wohnung prinzipiell zu verwehren und Hilfe herbeizurufen.

