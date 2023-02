Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Nach Bränden in Dömitz - Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck

Dömitz (ots)

Nach mehreren Bränden in Dömitz ermittelt die Kriminalpolizei in Ludwigslust mit Hochdruck an der Aufklärung dieser Fälle. Zuletzt hatte eine seit vielen Jahren leerstehende Baracke an der Roggenfelder Straße gebrannt, die am Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr nach ersten Erkenntnissen in Brand gesetzt wurde. Dabei ist ein augenscheinlich geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Unmittelbar nach dem Vorfall hat die Kriminalpolizei Spuren am Tatort gesichert und mehrere Zeugen befragen können. Das Ergebnis der Befragungen bezeichnet die Kriminalpolizei hinsichtlich der weiteren Ermittlungen als vielversprechend. Am heutigen Mittwoch soll die Befragung weiterer Zeugen fortgesetzt werden. Überdies wird ein Brandgutachter zum Einsatz kommen und die ausgebrannte Baracke untersuchen. Parallel zu diesen Maßnahmen prüft die Kriminalpolizei Zusammenhänge zu anderen Bränden aus der jüngeren Vergangenheit. So war am frühen Dienstagmorgen vergangener Woche in der Bahnhofstraße ein Feuer in einem unbewohnten Wohnhaus ausgebrochen. Auch hier ist von Brandstiftung auszugehen. Zudem kam es am 21.01. und 22.01.2023 zu Bränden im ehemaligen Bahnhofsgebäude bzw. im Außenlager einer Verkaufseinrichtung (wir informierten). Im Zuge der Ermittlungen, die wegen Brandstiftung geführt werden, bittet die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) zudem um Zeugenhinweise.

