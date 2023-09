Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jährige bedroht und beleidigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Mittwochnachmittag (27.09.2023) wurde eine 39 Jahre alte Reisende in einer S-Bahn in Richtung Herrenberg durch einen Unbekannten beleidigt und bedroht. Die 39-Jährige fuhr gegen 16:50 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S1 von der Haltestelle Stadtmitte in Richtung Herrenberg, als sich wohl ein bislang unbekannter Mann zu ihr in das 1. Klasse-Abteil setzte. Nachdem die Reisende den offenbar alkoholisierten Mann bat seine Musik leiser zu machen, soll dieser die Geschädigte mehrfach verbal bedroht und beleidigt haben. Auch ein hinzukommender Zeuge, welcher der 39-Jährigen wohl zu Hilfe kommen wollte, soll durch den Mann beleidigt worden sein. An der Haltestelle Goldberg verließ der aggressive Unbekannte dann wohl die S-Bahn und flüchtete in bislang unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen ungefähr 30-40 Jahre alten und circa 175 cm großen Mann mit Glatze und Drei-Tage-Bart handeln. Er trug zur Tatzeit offenbar ein weißes Hemd und eine dunkle Hose und führte einen schwarzen Koffer mit sich. Der einschreitende Fahrgast und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

