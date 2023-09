Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 33-Jähriger nach Diebstahl festgenommen

Ulm (ots)

Nachdem ein 33-Jähriger am gestrigen Mittwochmorgen (27.09.2023) zwei Reisende bestohlen hatte, konnte er in der Nacht zu Donnerstag am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen werden. Der deutsche Staatsangehörige hatte am gestrigen Morgen gegen 08:00 Uhr wohl zunächst den Rucksack und die Laptoptasche zweier 35 und 36 Jahre alter Frauen am Bahnsteig 2 des Ulmer Hauptbahnhofes entwendet. In den Taschen befanden sich unter anderem Ausweisdokumente, Mobiltelefone, weitere elektronische Geräte und verschiedene Bankkarten. Nachdem die beiden Geschädigten den Diebstahl bemerkt hatten, erstatteten sie Anzeige bei der Bundespolizei. Zeitgleich konnte der Rucksack der 36-Jährigen mit einem Teil des vorherigen Inhaltes in einer öffentlichen Toilette durch einen Bürger aufgefunden und dem Fundbüro übergeben werden. Durch die Auswertung verschiedener Spuren und Kameraaufzeichnungen, konnte der 33-Jähtrige schließlich als mutmaßlicher Täter identifiziert und gegen 23:25 Uhr durch eine Streife des Bundespolizeireviers Ulm am Hauptbahnhof Ulm angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte ein Großteil des Stehlgutes wiederaufgefunden und den beiden Frauen übergeben werden. Der Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen.

