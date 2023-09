Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 18-Jähriger bei Versuch Jugendliche zu schützen attackiert

Stuttgart (ots)

Nachdem ein 18-Jähriger versucht hatte eine 17-Jährige zu schützen wurde er am gestrigen Nachmittag (26.09.2023) am Haltepunkt Stuttgart-Stadtmitte von einem bislang unbekannten Täter durch Schläge attackiert. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der junge Mann am gestrigen Tag gegen 17:00 Uhr auf einen Unbekannten aufmerksam der offenbar gegenüber einer 17 Jahre alten Jugendlichen aggressiv auftrat. Nachdem der 18-Jährige sich wohl schützend zwischen die Frau und den Unbekannten gestellt hatte, soll dieser ihn mehrfach in das Gesicht geschlagen und dabei verletzt haben. Hierbei lies der Geschädigte offenbar auch sein Mobiltelefon fallen, welches der Angreifer aufgehoben und anschließend wieder auf den Boden geworfen haben soll, bevor er mit einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim-Teck flüchtete. Bei dem Vorfall wurde der Geschädigte leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Die unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Sachbeschädigung ermittelnde Bundespolizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden. Der Täter soll circa 170 cm groß und hellhäutig sein. Zur Tatzeit trug er wohl einen grauen Kapuzenpullover.

