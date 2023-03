Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spirituosen aus Keller gestohlen

Altenburg (ots)

Lucka: Unbekannte brachen in der Zeit zwischen dem 25.03. und dem 26.03.2023 in einen Keller in der Gartenstraße ein. Anschließend stahlen sie Spirituosen sowie Reinigungsmittel und flüchteten. Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder den Vorgang möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 03447/ 471-0 zu melden.

