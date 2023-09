Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zug kollidiert mit Oberleitung

Jagstzell/Ellwangen (ots)

Aufgrund eines Baumes in der Oberleitung musste am gestrigen Mittwoch (27.09.2023) ein Regionalzug auf der Strecke zwischen Jagstzell und Ellwangen evakuiert und die Strecke gesperrt werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stürzte ein Baum gegen 17:50 Uhr bei Fällarbeiten im angrenzenden Waldstück in die Oberleitung auf der Strecke zwischen Jagstzell und Ellwangen. Die Lokführerin eines von Stuttgart in Richtung Crailsheim fahrenden Regionalzuges erkannte das Hindernis wohl zwar noch und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Vorfall wurde die Oberleitung heruntergerissen und der Zug so schwer beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Verletzt wurde bei der Kollision bisherigen Informationen zufolge jedoch niemand. Allerdings musste ein Reisender aufgrund einer bestehenden Erkrankung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Alarmierte Einsatzkräfte und Mitarbeitende der Deutschen Bahn evakuierten die restlichen 55 Fahrgäste aus dem Zug, nachdem der Strom abgeschaltet und die Oberleitung geerdet worden war. Die Passagiere wurden durch einen Schienenersatzverkehr zum Bahnhof Crailsheim verbracht. Die Sperrung der Strecke dauerte aufgrund der Reparatur- und Bergungsarbeiten bis in den heutigen Morgen an, eine genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Vorfall wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

